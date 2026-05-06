Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

“Tengo el alma rota y no puedo llorarla”. Con esa frase, cargada de dolor, Randy Suárez describe la angustia que vivió mientras buscaba salvar la vida de su hija en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, una niña de apenas cinco años que falleció sin recibir —según su testimonio— la asistencia oportuna.

Relató que acudió al centro médico luego de que la menor, Aurora Suárez Hernández, presentara un cuadro de inflamación producto de la varicela que padecía. Sin embargo, asegura que, tras alertar al personal, la respuesta fue que debía esperar su turno detrás de otros pacientes. La espera, según cuenta, se extendió por aproximadamente dos horas antes de que la niña fuera vista en el área de emergencia.

“Sale una enfermera o una doctora, no sé, en ese momento le digo: mire a la niña, que tiene una situación, se está hinchando, está inflamada. Pues me dice: usted va detrás de 11 más que están ahí. Viene un grupo, sale otro grupo, esperamos ahí aproximadamente dos horas, hasta llegar a la emergencia donde fue tratada por única vez estando ahí, donde la observaron y me mandaron hacerle un hemograma y medicarla para el dolorcito que tenía en el cuerpo. Ahí estoy esperando alrededor de hora y media para que tomen la muestra”, narró el padre con la voz entrecortada.

Señaló que, a partir de ese momento, inició otra espera de más de una hora para la toma de la muestra y que, mientras aguardaban, la situación se agravó: la niña sufrió una crisis.

“En ese momento salimos de nuevo, la niña hizo una crisis, hizo pupú sobre mí, estaba temblorosa, fui a donde la primera doctora que nos atendió, y ahí me dice ella: no, ya usted pasó a esa área, la que sabe es aquella doctora. Voy donde ella y le digo: mi niña está haciendo una crisis, mi niña está haciendo una crisis, por favor atiéndame”, afirmó Randy Suárez.

Padre de niña que habría muerto por negligencia en el Hugo Mendoza: “Tengo el alma rota y no puedo llorarla”

Recordó que, en ese momento, lo único que hizo una de las doctoras que estaban de turno, fue pasarle un termómetro por un cristal. “Esa doctora ni se paró de ahí”, denunció.

Asimismo, el padre también cuestionó la actitud del personal en la sala, asegurando que algunas trabajadoras se encontraban distraídas con sus celulares.

“Cuando subimos a la sala, ahí están esas mujeres con un celular, una enseñándole un video del esposo a la otra, risas, carcajadas. Intentan tomarle la muestra a la niña, no pueden. Con el mismo potecito le exprimieron un poquito donde la puyaron, ahí tomaron un poquito de muestra”, pronunció.

Suárez agrega que, momentos después, ocurrió lo peor: “La niña convulsiona. La niña vira los ojos, se pone dura, le toco la puerta y ahí sale ella: espérese, padre, así no, que nosotros estamos trabajando, y le digo: no, mi niña está mala”, narró.

Concluyó diciendo ante las cámaras de Telenoticias que la llevaron nuevamente al área de emergencia y que, al acostarla allí, entraron todos los médicos —incluidos los de cuidados intensivos—, pero ya era tarde: la pequeña había fallecido.

¿Qué dice el hospital?

De su lado, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza sostuvo que, de acuerdo con los registros del servicio, la niña Aurora recibió atención médica en el área de emergencias y, mientras se encontraba en proceso de evaluación y a la espera de resultados de analíticas indicadas, presentó un evento convulsivo.

“De inmediato fue asistida por el equipo médico, aplicándose el debido protocolo de atención, por lo que se realizaron las intervenciones correspondientes, incluyendo maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados, se produjo su fallecimiento”, manifestó el hospital mediante un comunicado.

De igual forma, la directiva del centro expresó su “más profunda solidaridad y condolencias al dolor que embarga a la familia de la menor por su deceso”.

“Como centro de referencia en atención pediátrica, una situación como esta nos conmueve profundamente”, afirmó.