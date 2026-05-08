Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A 13 meses del colapso del Jet Set, el padre Rogelio Cruz reiteró este viernes su llamado a justicia y planteó tres solicitudes en torno al proceso judicial del caso: que los jueces actúen sin temor, que se modifique la calificación jurídica y que se varíen las medidas de coerción impuestas a los imputados.

Durante la misa realizada en la zona cero, el religioso pidió a los jueces actuar con firmeza al momento de conocer el caso.

“Que no tiemblen, que no tengan temor de aplicar justicia. Recuerden que la justicia no tiene precio”, expresó.

Asimismo, cuestionó la tipificación legal, al considerar que el hecho no debe ser tratado como homicidio involuntario.

“No se trata de homicidio involuntario, sino de homicidio”, afirmó.

Rogelio Cruz también criticó las medidas de coerción impuestas a los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.

“En lugar de estar en sus casas, deberían estar en una cárcel”, señaló.

Padre Rogelio al juez del caso Jet Set: “No tenga temor de aplicar justicia”

Proceso judicial

Cabe destacar que, el pasado viernes 1 de mayo de 2026, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal seguido contra los imputados y fijó para el próximo 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, la lectura de la decisión que determinará si serán enviados a juicio de fondo.

Tras la audiencia preliminar, el procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo que durante el proceso el Ministerio Público hace todos los esfuerzos para que haya justicia.

“Lo hizo desde el primer momento, recabando y preservando los elementos de pruebas que permitieron realizar una investigación. Lo hicimos luego, designando una comisión de peritos, incluyendo un perito internacional para determinar la razón del colapso de la discoteca Jet Set”, afirmó.

“Y esa razón está claramente establecida, que el colapso se debió al sobrepeso que los administradores de la discoteca le colocaron al techo”, añadió.

“Eso es un tema que está claramente establecido en el peritaje. Y hoy, incluso en el tribunal, exigimos que el tribunal escuchara a todas y cada una de las víctimas que tienen derecho a ser escuchadas, ya que este es un elemento, incluso, propio de la reparación”, afirmó.

Por su parte, los abogados de los Espaillat, Miguel Valerio y Ramón Núñez, difieren de las calificaciones jurídicas e insisten en la realización de un nuevo peritaje.

Recordaron que Maribel no solo estaba en las instalaciones del centro de diversión al producirse el colapso del techo, sino que quedó atrapada bajos los escombros y fue rescatada junto a su esposo, que requirió dos cirugías luego del trágico evento.