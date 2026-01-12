Padre de víctima Jet Set cataloga centro de diversiones como “enramada con capas de cemento”

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El padre de Melissa Yismel Tejada, una de las víctimas mortales de la tragedia del Jet Set, se dio cita en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la mañana de este lunes para exigir justicia.

“Donde albergan grandes cantidades de personas para deleite o profesiones a desarrollar, creemos que es una gran falta que el Jet Set estuviera remontado en una enramada con 10 capas de cemento y cantidades de tanques de aguas, equipos pesadas, plantas eléctricas y aires acondicionados”, sostuvo el hombre cuyo nombre se desconoce.

Al igual que él, muchos otros familiares y allegados de las víctimas, también han acudido al lugar debido a que hoy los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del referido centro de diversiones, comparecerán por primera vez ante el juez del primer juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía.

Al referirse a los Espaillat, el padre sostuvo que ellos “están claros y son testigos de la pobreza estructural que tenía el Jet Set”.

“No nos queda otra más que confiar en la justicia dominicana y sabemos, estoy seguro con la fe en Dios, Jesucristo, que obtendremos justicia”, concluyó.

Melissa era doctora y habría salido a festejar el cumpleaños de uno de sus amigos en el lugar de diversiones donde se había anunciado una fiesta bailable amenizada por “La voz más alta del merengue”, como era conocido popularmente Rubby Perez.

Lo que inicio como una noche de alegría, termino siendo el día que marcaría un antes y un después en la memoria colectiva de los dominicanos.