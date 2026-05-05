Padre de víctimas contradice versión de alcalde de Dajabón sobre accidente: “Lo protegieron por ser hijo de Riverón”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El padre de la joven que murió junto a uno de sus hijos en el accidente de tránsito que involucra al hijo del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, ofreció su versión de los hechos y contradijo las declaraciones del funcionario sobre el caso.

Junior Fernández, padre de Estefanía Fernández y abuelo de los menores afectados, aseguró que Keiri Santiago Riverón conducía a alta velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

“Cuando la dejo en un trayecto más seguro y voy de regreso, esa guagua me pasa como a 200 por el lado”, afirmó, al narrar que minutos antes había acompañado a su hija tras salir de su vivienda junto a los niños.

Según relató en el programa El sol de la mañana, Estefanía trabajaba en una banca de lotería en horario de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche y, al salir, pasó por la casa de sus padres para recoger a sus hijos, quienes permanecían allí mientras ella trabajaba.

Indicó que, luego de cenar, acompañó a su hija hasta una zona que consideró más segura para que continuara su trayecto.

Posteriormente, dijo haber recibido una llamada alertándolo sobre el accidente.

“Me entra una llamada de mi sobrino y me dice: una de las mellas y el niño más chiquito (murieron)”, expresó.

Al llegar al lugar, describió la escena del accidente:

“Cuando vamos allá, el individuo estaba dentro de la guagua, mi hija más adelante, la guagua en el medio con las intermitentes prendidas y el más chiquitico atrás de la guagua. La guagua le pasó por encima. El segundo niño estaba dentro de unos matorrales”, sostuvo.

Fernández también acusó al joven de haber ingerido alcohol previo al hecho y cuestionó la actuación de las autoridades.

“El hijo de Riverón estaba tomando alcohol desde las 10:00 de la mañana”, aseguró.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el procedimiento posterior al accidente.

“Ese individuo, por ser hijo de Riverón, no le hicieron pruebas del alcoholismo; simplemente lo protegieron”, manifestó.

Además, afirmó que el joven no contaba con licencia de conducir.

“Riverón es tan culpable de la muerte de mi hija y de mi nieto, porque su hijo no tiene licencia de conducir”, dijo.

Versión del alcalde

Por su parte, el alcalde Santiago Riverón rechazó las acusaciones y aseguró que su hijo no consume alcohol.

“Mi hijo nunca ha tomado alcohol. Es un muchacho sano”, afirmó.

También negó que el vehículo involucrado pertenezca al Estado y sostuvo que se trata de una propiedad privada. Asimismo, aseguró que su hijo sí posee licencia de conducir.

“Mi hijo está destrozado, está cumpliendo un mes de prisión en la Fortaleza de Dajabón. Estamos destrozados, le hemos brindado apoyo a los familiares de las víctimas”, expresó.