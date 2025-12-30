Los padres de Perla Yokasta Santos fueron interrogados por la Fiscalía del DN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los padres de Perla Yokasta Santos Pacheco, la joven fallecida en Los Guandules, fueron interrogados por la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de la investigación sobre el hecho del que todavía existen preguntas sin responder.

Los progenitores de la víctima, Line Pacheco e Iván Santos, se presentaron como actores civiles en el caso contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa, quien está señalado como responsable del trágico suceso, según las autoridades.

Durante el proceso, fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas entrevistaron a los padres, quienes estuvieron acompañados de su abogado, Narciso Martínez Castillo.

El togado comentó que los padres ofrecieron sus declaraciones oficiales ante las autoridades correspondientes, a fin de esclarecer lo ocurrido y avanzar en la investigación.

De su lado, el hermano del mayor Mesa, ofreció este lunes su versión de los hechos ocurridos en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

César Augusto Mesa Arismendy relató que fue su hermano quien lo llamó en la madrugada para contarle lo sucedido.

“Él me dice que iba para su casa, él no vive precisamente en La Ciénega, vive en Sabana Perdida. Me llamó como a las 5:30 de la mañana para contarme lo que había sucedido, que unos desaprensivos se le habían acercado, intentaron arrebatarle la pistola”, afirmó.