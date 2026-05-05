“Ya él pagó”: Feliciano Martínez, quien halló el cuerpo de Llenas Aybar, responde a liberación de primo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A tres décadas después de haber encontrado el cuerpo sin vida del niño José Rafael Llenas Aybar, Feliciano Martínez, hoy de 84 años, sorprendió al expresar su acuerdo con la puesta en libertad de Mario José Redondo Llenas, tras cumplir íntegramente la condena de 30 años por el crimen que estremeció a la sociedad dominicana en los años 90.

Martínez, quien junto a su esposa se convirtió en testigo clave del hallazgo en 1996, afirmó que si la justicia impuso la pena máxima y esta fue cumplida, corresponde que el condenado recupere su libertad. “Si fue condenado a la pena máxima y cumplió, debe salir. Debe estar arrepentido de eso”, señaló.

En declaraciones para Telenoticias, el testigo recordó que durante el tiempo de reclusión Redondo Llenas no generó conflictos ni incidentes dentro del sistema penitenciario. “Se lo cumplió bien, no nos hartó, no hizo diablura por allá. Ellos saben lo que saben. Pero yo para mí, ya el burgo, él tiene que estar arrepentido de eso. Pues ya él pagó. Ahora me digo la justicia que sabe”, expresó.

Mario José Redondo Llenas fue condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar. Cumplió la totalidad de la pena en la cárcel de Najayo, de donde salió recientemente. Su liberación estuvo acompañada de un discurso en el que pidió perdón a las víctimas y a la sociedad, subrayando arrepentimiento, respeto y vocación de servicio.