El país está ante múltiples virus respiratorios

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El país mantiene una circulación importante de múltiples agentes virales respiratorios, provocando que niños menores de cinco años se compliquen con cuadros de neumonía y requieran internamiento.

De acuerdo con lo que establece la Dirección General de Epidemiología, las infecciones respiratorias son la principal causa de ingreso y de consultas de menores de edad en clínicas y hospitales.

En las primeras semanas del año la actividad fue baja a moderada, con detecciones esporádicas de Influenza A(H1N1)pdm09, Influenza A(H3N2), SARS-CoV-2, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus, explica el boletín de la semana número ocho.

En la actualidad existe un escenario típico de estacionalidad respiratoria con circulación simultánea de varios virus, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud.

Estos virus afectan especialmente a la población infantil, los adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

Sincitial

Si se revisa la situación del 2025, a medida que avanzó el año se observó un incremento gradual de la actividad viral, alcanzando su mayor intensidad durante el segundo semestre, particularmente entre las semanas epidemiológicas número 37 y 45. En este período se destacó un aumento pronunciado del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que se posicionó como el agente predominante y contribuyó al incremento del número total de detecciones, por lo que se recomienda siempre la vacunación.

Aunque el Virus Sincitial Respiratorio presenta una disminución en comparación con el pico observado durante el segundo semestre de 2025, continúa detectándose, lo que confirma la persistencia de la circulación viral al inicio del nuevo año.

Reportes

Pediatras de diferentes centros de salud públicos, unidades de atención primaria y clínicas privadas del sistema reportan un aumento significativo de personas adultos y niños afectados. Fiebre, dolor de cabeza, mucosidad y dolor general en el cuerpo son algunos de los síntomas que más frecuentemente se reportan. Asimismo, tos persistente, por hasta dos semanas.

Por su lado, el Ministerio de Salud Pública, afirma que mantiene fortalecidas las acciones de vigilancia epidemiológica y virológica a través de la red nacional de vigilancia centinela, monitoreando de forma continua lo que sucede.