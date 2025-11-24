Paliza ofrecerá mensaje a la nación esta noche

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dirigirá un mensaje a la nación este lunes 24 de noviembre a las 8:00 de la noche, el cual será transmitido simultáneamente por una cadena nacional de televisión, así como por sus redes sociales oficiales y las del PRM.

El mensaje se difundirá por los canales Teleantillas, Telesistema, Coral, Color Visión y CDN, además de la plataforma digital del partido y las cuentas oficiales del dirigente en X, Instagram y Facebook.

Con la frase central “Lo que mereces saber, dicho de frente”, Paliza adelantó que será una intervención directa, transparente y enfocada en ofrecer información relevante a la ciudadanía sobre un tema de interés nacional. Asimismo, la dirección del PRM invitó a toda la ciudadanía a sintonizar para conocer las informaciones que serán compartidas por el ministro.