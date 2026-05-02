Lo que parecía una muerte natural en Cotuí ocultaba un asesinato: así lo descubrieron

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Cotuí, Sánchez Ramírez.– Un hombre fue detenido tras ser señalado como el responsable de causarle la muerte a una mujer de 69 años en un hecho ocurrido en el barrio La Altagracia de este municipio, caso que inicialmente había sido reportado como un fallecimiento por causas naturales.

Se trata de Orlando Ruiz, conocido como “Trini” o “Trinitario”, de 33 años, quien es acusado de haber estrangulado a la señora Honoria de Jesús Rosa Moreno, también conocida como “Edita”, dentro de su residencia.

El caso comenzó a tomar un giro distinto luego de que familiares de la víctima revisaran cámaras de vigilancia de la vivienda, donde observaron movimientos sospechosos del hoy detenido el mismo día del fallecimiento. A partir de ahí, se inició un proceso de levantamiento de evidencias y análisis de videos que permitió reconstruir lo ocurrido.

Las imágenes muestran al implicado ingresando a la casa en horas de la mañana y, minutos después, agrediendo a la señora hasta provocarle la muerte. Posteriormente, permaneció varias horas dentro de la vivienda antes de retirarse del lugar.

Como parte del proceso investigativo, las autoridades lograron ubicar y arrestar al señalado, quien habría admitido su responsabilidad en el hecho, alegando que buscaba dinero. Tras cometer el crimen, sustrajo un teléfono celular de la víctima, el cual luego vendió.

En seguimiento al caso, también se presentó de manera voluntaria Wilkin Sánchez Polanco, alias “Wi”, de 24 años, quien entregó el celular sustraído y confirmó haberlo comprado al principal implicado.

Este caso resalta la efectiva y oportuna labor desarrollada por los miembros de la Subdirección Regional de Investigación en el Cibao Sur, quienes, mediante el uso de herramientas tecnológicas, levantamiento de cámaras y trabajo de campo, lograron esclarecer el hecho en tiempo récord.

Las autoridades informaron que ambos involucrados serán puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes en torno al caso.