Pareja de esposos fallece tras recibir descarga eléctrica en Moca

Moca, Espaillat.- Tristeza y conmoción ha causado la muerte de una pareja de esposos en el sector Guaucí, de este municipio, tras recibir este martes una descarga eléctrica.

Según las versiones, en el lugar del hecho se encontraban dos menores de edad hijos de los fallecidos quienes supuestamente presenciaron todo.

Las víctimas fueron identificadas como Ligia María Vargas y su esposo conocido como "Yefry" Nina, de 30 años.

Se informó que la tragedia ocurrió en momento que los esposos manipulaban una varilla de acero. Trascendió que el metal hizo contacto con un cable de alta tensión, provocando una descarga que provocó la muerte al instante de ambos.

Versiones señalan que las víctimas residían en el sector Los Solares, en Santiago y se trasladaban con frecuencia a la comunidad de Guaucí para realizar labores de albañilería y construcción.

A la zona del desastre se presentaron unidades de emergencia y autoridades judiciales para proceder con el protocolo correspondiente, entre los se encontraban fiscales del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que se encargarían de asistir a los hijos de los fallecidos

Las autoridades policiales y del Ministerio Público investigando el hecho a profundidad.