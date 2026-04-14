Informe de Participación Ciudadana sobre el caso Jean Alain Rodríguez y sus dilaciones en la justicia

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El movimiento cívico Participación Ciudadana, continúa dando seguimiento a los casos de gran corrupción en el sector público que se conocen en los tribunales de la República Dominicana. En esta ocasión presentamos nuestro octavo informe, dedicado exclusivamente al caso de Jean Alain Rodríguez y compartes.

Las medidas de coerción contra estos imputados fueron dictadas el 14 de julio del 2021, por lo que en julio próximo el proceso cumplirá cinco años. Cerca de dos años se tomó el juicio preliminar que requirió 95 audiencias. El inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre del 2024 y en estos momentos, 18 meses después, ha sido reenviado en 22 ocasiones.

"En el presente informe relatamos qué ha ocurrido desde que el caso fue enviado a juicio de fondo y quienes son los responsables de que se haya convocado 22 audiencias, en las que solo se han discutido los incidentes presentados por los imputados, en contradicción con lo que dispone el artículo 305 del Código Procesal Penal que dice: “las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio son resueltas por un solo acto por quien preside el tribunal… el juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes.”

Octavo informe del Observatorio de casos de corrupción administrativa: evolución del caso Jean Alain Rodríguez y compartes Octavo informe del Observatorio de casos de corrupción administrativa: evolución del caso Jean Alain Rodríguez y compartes

Los casos de gran corrupción que se encuentran en los tribunales corren el riesgo de la extinción de la acción pública por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, debido a la dilación en conocer y decidir el fondo. Resulta obvio que la estrategia de la mayoría de los imputados es introducir incidentes en los procesos, dilatándolos hasta que se alcancen los cuatro años sin sentencia al fondo.