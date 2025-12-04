Partido ve oportuna unión EEUU y RD por crisis en Haití

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) calificó ayer como oportuno el respaldo del Gobierno norteamericano con la República Dominicana para terminar de enfrentar el drama de la nación haitiana el cual representa un riesgo para la seguridad del país.

Pelegrín entiende que la expansión del crimen organizado obliga a declarar el estado de excepción para la defensa y la emergencia en la región fronteriza, terminar el muro con dispositivos de alta tecnología, así como proceder formalmente a dejar sin efecto el Plan de Contingencia sobre Flujos Masivos de Migrantes del año 2019.

A su juicio, afirmó que Haití es el mayor enclave del crimen organizado transnacional en el Caribe Antillano, y el Gobierno americano lo sabe.

Al hablar durante una rueda de prensa, respaldó las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, al señalar que están dispuestos a encontrar soluciones con el sector público y privado que mitiguen la amenaza y contribuyan a la estabilización del vecino país.

Deploran detenciones Cuba

El Frente Hemisférico para la Libertad (FHL) externó su preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias, encarcelamiento de opositores pacíficos y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen cubano.

La denuncia fue realizada por el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, al explicar que, actualmente más de mil opositores pacíficos permanecen encarcelados en Cuba, muchos de ellos en condiciones críticas de salud. “La situación de esos presos es terrible. Recibo muchos casos, es inquietante lo que viven”, expresó.

Reveló que unos 25,000 cubanos han sido enviados como combatientes a la ofensiva rusa en Ucrania, calificandonlo como “una explotación inaceptable de la vulnerabilidad del pueblo cubano”.

Señaló que muchos de estos ciudadanos fueron trasladados con falsas promesas y se encuentran ahora apresados en territorio ucraniano como mercenarios razón por la cual clamó por su protección y repatriar a los ciudadanos cubanos afectados.