Partidos destacan aportes Peña Gómez a democracia

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otras organizaciones políticas conmemoraron el 28 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez (1937-1998), considerado uno de los grandes líderes de masas, carismático e influyente de la historia de América Latina, pero que falleció a sus 61 años sin cumplir el sueño de ser presidente del país. El Revolucionario Moderno no convocó a actos.

Las actividades empezaron el sábado, el PRD, partido del que fue presidente y alcalde del Distrito Nacional (1982-1986) , recordó su legado y aporte a la democracia dominicana, con una eucaristía de acción de gracias en la Iglesia de Nuestra Señora de Las Mercedes, en la Zona Colonial, en la que presidente del PRD, Miguel Octavio Vargas, resaltó el legado y obra del dirigente político que falleció el 10 de mayo de 1998, a causa de un cáncer de páncreas que lo afectaba desde 1994. “Peña Gómez logró ser el líder de masas más extraordinario del país y supo conducir esas masas. En vez de lanzar a la calle el pueblo, lo trajo aquí, a esta iglesia”, expresó al referirse a la Iglesia de Las Mercedes.

La misa la ofició el sacerdote Frankely Rodríguez, quien expuso la trascendencia de Peña Gómez, abogado, escritor, locutor y figura política que se desempeñó como vicepresidente mundial de la Internacional Socialista (IS) y presidente del Comité para América Latina y el Caribe (Sicac) de 1983 hasta su muerte. sufrió discriminación racial durante toda su trayectoria política.

Ayer, el Instituto que le honra acudió al cementerio Cristo Redentor a rendir tributo, en un acto en el que dirigentes destacaron sus virtudes.

¿PRM ausente?

De forma extraña, el partido oficialista no convocó a actos por la memoria del líder del PRD, del que surgió esa fuerza política ni hubo pronunciamientos de su dirigencia ni del presidente Luis Abinader sobre esta fecha, lo que ha causado extrañeza.