Partidos de oposición se plantan en la JCE contra recorte de fondos que propuso el Gobierno

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El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom) se reunió con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para manifestar su inquietud ante la propuesta gubernamental de recortar a la mitad el financiamiento público destinado a los partidos.

Al encuentro asistieron representantes de los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD), el Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP).

Durante la reunión, los representantes advirtieron que una reducción adicional de estos recursos podría impactar negativamente el sistema democrático y la operatividad de las organizaciones políticas.

En ese sentido, enfatizaron que la democracia es un pilar esencial para el desarrollo y el sostenimiento del Estado social y de derecho en el país.

Sobre el particular, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés, consideró que el oficialismo tiene otras fuentes de dónde sacar los recursos, haciendo alusión a casos de "narcotráfico y el propio presupuesto" general de la nación.

También criticaron que la iniciativa surja en un contexto de crisis internacional sin que el Gobierno haya presentado un plan económico integral con acciones concretas.

Los dirigentes alertaron, además, que una disminución del financiamiento público podría llevar a los partidos a depender más de aportes privados, lo que, según indicaron, representaría un riesgo para la transparencia y la independencia política.

En esa línea, recordaron que el financiamiento estatal a los partidos es resultado de más de tres décadas de avances institucionales, ligados a acuerdos como el Pacto por la Democracia, y concebido para prevenir la entrada de recursos ilícitos en la actividad política.

Consideraron, además, que el ahorro que generaría la medida sería limitado frente a los más de 40 mil millones de pesos que el Gobierno ha señalado como necesarios para enfrentar la actual situación económica.