A partir de esta noche, habrá cierre en paso a nivel de la 27 de Febrero con Tiradentes

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa a la ciudadanía que a partir de esta noche habrá suspensión temporal del tránsito en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, para la continuación de los trabajos que se realizan en esa estructura.

El cierre al tránsito inicia a partir de las 10:00 de la noche de este viernes y se extenderá hasta el lunes a las 4:00 de la mañana.

Esta intervención forma parte de una programación técnica que se ejecuta en horario nocturno, para reducir el impacto en la movilidad diaria y, sobre todo, garantizar condiciones seguras tanto para los conductores como para los equipos de trabajo en vía.

Estas medidas requieren ajustes, pero cada paso que damos está orientado a un objetivo mayor: construir infraestructuras más seguras, funcionales y duraderas para todos.

Recomendaciones:

* Planifique sus desplazamientos con antelación.

* Utilice vías alternas durante el horario indicado.

* Respete la señalización y las indicaciones del personal en la zona.

Cierre Puente Flotante

El MOPC también informa que este sábado 2 de mayo, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el Puente Flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular.

El motivo del cierre es por el paso de la embarcación M/V Bourbon Liberty 308, que estará saliendo del Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El MOPC señala que durante ese lapso de tiempo las vías alternas para los conductores desplazarse incluyen los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Matías Ramón Mella.

El Puente Flotante comunica el Distrito Nacional con el sector de Villa Duarte, perteneciente al municipio Santo Domingo Este.