¿Qué ha pasado con las Cuevas del Pomier? Este 27 se cumple un año del anuncio del Gobierno

Este 27 de febrero se cumple un año desde que el presidente Luis Abinader anunció la protección de las Cuevas del Pomier y la creación de una comisión para preservar ese patrimonio natural ubicado en San Cristóbal.

A un año del anuncio, Luis Casillas y Lucrecio Figuereo, representantes de la Plataforma Medioambiental de San Cristóbal señalaron en el programa El Día que, aunque se han producido algunos avances puntuales, aún no se ha ejecutado plenamente lo prometido, especialmente en lo relativo al cese de la actividad minera en el entorno del sistema cavernoso.

Avances reportados

Indicaron que la comisión interinstitucional creada tras el anuncio presidencial se ha reunido y que actualmente se realizan trabajos de remodelación en la primera cueva del sistema, considerada la más accesible.

Entre las intervenciones mencionaron mejoras en iluminación, instalación de cámaras, adecuación de senderos, habilitación de un área de parqueo y la proyección de espacios para visitantes y actividades educativas.

No obstante, precisaron que estas acciones se concentran únicamente en una de las 58 cuevas que conforman el monumento natural.

Minería en el entorno

Los ambientalistas sostienen que la actividad minera en los alrededores no ha cesado y que resulta incompatible con el desarrollo de un proyecto turístico y científico integral.

Explicaron que, aunque dentro de la cueva no se realiza explotación directa, las operaciones en el área de impacto -incluyendo detonaciones y extracción de caliza afectan el ecosistema, las formaciones geológicas y las fuentes hídricas vinculadas a la cuenca del río Nigua.

También señalaron que empresas extractoras han intentado trasladar operaciones hacia la zona de Najayo Arriba, donde, según indicaron, la comunidad ha expresado oposición.

Reclamos a un año del anuncio

De cara a la rendición de cuentas presidencial, los representantes de la Plataforma pidieron que se cumpla lo anunciado el 27 de febrero de 2025, que se formalice la declaratoria como ciudad prehistórica y que se retire la actividad minera del entorno del Pomier.

Asimismo, manifestaron preocupación por la contaminación por polvo en comunidades cercanas y por posibles impactos en los recursos acuíferos de la zona.