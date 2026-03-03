Pasaporte electrónico: oficinas donde ya puede solicitarlo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Pasaportes informó que ya se encuentran habilitadas las oficinas ubicadas en la avenida George Washington #1, esquina Héroes de Luperón, en el Centro de los Héroes, así como en la plaza comercial Megacentro, en Santo Domingo Este, para la solicitud del pasaporte electrónico.

“La captura de datos se realizará en el Centro de los Héroes el 16 de marzo y en Megacentro el día 23”, indicó la institución a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram.

“¡Agenda tu cita hoy y da el primer paso hacia tu próxima aventura!”, exhortó.

Sobre el documento

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incorpora tecnología de punta y avanzadas medidas de seguridad biométrica, lo que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos y facilita su movilidad internacional.

De acuerdo a lo explicado por Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes, el documento coloca al país en la misma de ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo.

También posee un chip integrado, una hoja de datos en policarbonato multicapa y más de 130 medidas de seguridad. Además, está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la OACI, lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord su legitimidad, reduciendo las inspecciones manuales y facilitando el tránsito de los dominicanos en el mundo.

Asimismo, Lorenzo Ramírez indicó que los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, de acuerdo con recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.

Además, informó sobre inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta US$9,000, que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en caso de fallecimiento. El costo del nuevo documento será de RD$6,700.

Ramírez explicó que ambos pasaportes, mecánico (actual) y electrónico (nuevo), coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.