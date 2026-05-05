¿Qué pasó en el Ministerio de Turismo? Reportan conato de incendio

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Un conato de incendio se registró la mañana de este martes en las instalaciones del Ministerio de Turismo, en el Distrito Nacional.

El siniestro se produjo en el cuarto nivel de la edificación, provocando una humareda.

De inmediato, el personal evacuó la zona como medida de seguridad.

El director de comunicaciones, Napoleón De La Cruz, explicó que el suceso no afectó al personal.

«Al producirse la humareda se decidió evacuar a todo el personal del Ministerio de Turismo, el tiempo que se está haciendo afuera es esperando, incluso que se bajen los niveles de humo para que la gente pueda reintegrarse a sus labores» , dijo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incidente ni han precisado si hubo daños materiales.