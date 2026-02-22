El Pastor Ezequiel Molina critica la moda 'therians' como un ataque a nuestra identidad

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

A juicio del Pastor Ezequiel Molina Rosario, la moda que implementan los jóvenes y muchos adultos y que se denomina “therians”, es un trastorno que está siendo impuesto por quienes desde la sombra dirigen la agenda globalista.

De acuerdo al líder evangélico, esta es una moda que está destruyendo los valores humanos a través de la imposición de una cultura que destruye la personalidad del individuo.

“Los Ttherians es una modalidad de conducta que se ha estado instalando en personas, en su gran mayoría jóvenes que parece que le sobra el tiempo. Entonces se ponen a inventar. A veces son gentes que tienen una crisis, crisis de identidad, o gente que no tienen oficios en sus casas o que no han tenido guía en el hogar y no han tenido quien los conduzcan en sus vidas y tienen que estar inventando”, dijo Molina Rosario.

En sus acostumbrados comentarios dentro del programa Tomando de la Fuente de la emisora Evangélica Radio Ven, el líder espiritual indicó, que el fenómeno Therians, lleva a la degeneración de la persona, ya que cuando se asume esta moda, estos dicen sentirse ser perro, caballo, gallina, o en el caso que puede ser falta, una paloma, aduciendo que al creerse esto podrían hasta intentar volar y morir en el intento.

Dijo que este comportamiento obedece a lo que la ciencia le llama Licantropía, que no es más que una deficiencia de identidad o ganas de estar copiando, en donde la Republica Dominicana no escapa a ello, al igual como está ocurriendo en muchas naciones del mundo.

“Se ha destapado la moda, al mismo tiempo, con la misma velocidad, lo que me parece interpretar que hay un plan, hay un plan con que esa moda se pegue, ese plan tienen dueño. No podemos acusar a nadie de ese plan, pero hay un plan para destruir la personalidad de los jóvenes para manejarlo, ese plan se nota, y me parece que detrás de eso está el globalismo, la ideología de género, de todas esas gentes que están tratando de cómo manejar la mentalidad de los vagos, les están haciendo daño”, dijo.

Datos

Dentro de sus dominicales comentarios, el Reverendo Molina Rosario refirió el pasaje bíblico establecido en el libro del Profeta Daniel, en su capítulo 4, el cual recuerda de como el Rey Nabucodonosor cuando perdió la mente se fue a los montes y allí se creyó que era un caballo o un bey y comenzó a comer hierbas y a dormir en los establos.