Urgente llamado de Paulino Moya: Necesitamos cambios reales en el Gobierno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Foro Permanente por la Paz Política y Social Global, Paulino Moya. consideró peligroso gobernar sin consenso en una nación sustentada en valores conservadores y en la fe cristiana.

El dirigente evangélico sostuvo que el uso de la mayoría congresual y del poder del Estado para reformar las instituciones del Gobierno central contradice las buenas prácticas de gobernanza heredadas de antiguos jefes de Estado y afecta negativamente el manejo político de la nación.

Expresó su preocupación porque, a su juicio, el presidente Luis Abinader ha dejado en el plano de la retórica —sin acciones puntuales y contundentes— la urgencia de producir los cambios que, con insistencia, reclaman los sectores sanos del país.

El vocero cristiano aseguró que resulta una ilusión y un camino sin salida que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), como partido gobernante, pretenda relanzar el Gobierno asumiendo una actitud poco humilde, manteniendo cerradas las puertas del Palacio Nacional a la sociedad civil e incluso al consejo pastoral político que goza de confianza pública.

Asimismo, el presidente del ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna, Inc. afirmó que el mandatario necesita realizar cambios que devuelvan la confianza a la familia dominicana, no mediante el simple traslado de funcionarios de una institución a otra, sino a través de decretos y designaciones de hombres y mujeres con trayectoria comprobada en labores humanitarias, especialmente en ministerios y entidades que administran recursos públicos en áreas tan sensibles como la alimentación.