PDI inicia nueva etapa política: candidaturas para jóvenes e independientes hacia 2028

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El Partido Demócrata Institucional (PDI) presentó un plan de acción de cara a una nueva etapa política basada en la reorganización nacional e internacional de sus estructuras, la formación sistemática de cuadros y la reserva de candidaturas para independientes y jóvenes de cara a las elecciones de 2028.

Durante una rueda de prensa, el presidente del PDI, Ismael Reyes, explicó que esta fase forma parte de la hoja de ruta que la organización ha trazado para dar respuesta a las expectativas sociales con la necesidad de un partido de alternativa ética, moderna y cercana a la ciudadanía.

Reyes informó que el PDI desarrollará durante 2026 y 2027 un proceso de reorganización territorial en todas las provincias, municipios y circunscripciones, así como en las comunidades de la diáspora. El objetivo, detalló, es consolidar equipos locales estables, con mandos claros y responsabilidades definidas, que puedan sostener una presencia política activa más allá de los períodos electorales.

“No se trata solo de sumar miembros, sino de construir estructuras serias, con disciplina y vocación de servicio”, afirmó.

Como eje central de esta nueva etapa, el PDI anunció la puesta en marcha de un programa de formación política y liderazgo dirigido especialmente a jóvenes y ciudadanos independientes que hoy se sienten desencantados de los partidos tradicionales.

“Queremos que los próximos regidores, diputados y alcaldes del PDI salgan de procesos de formación y méritos, no solo de acuerdos”, subrayó Reyes.

El presidente del PDI adelantó, además, que el partido reservará un porcentaje de las candidaturas congresuales y municipales para independientes y jóvenes, como muestra de su compromiso con la renovación de la clase política. Según explicó, estas plazas serán definidas en el calendario interno que el PDI presentará en los próximos meses y se asignarán mediante mecanismos transparentes de consulta a las bases.

En ese sentido, Reyes hizo un llamado a los dominicanos dentro y fuera del país, especialmente a profesionales, emprendedores, líderes comunitarios y actores sociales que nunca han militado en un partido, a acercarse al PDI e integrarse a esta nueva etapa.

Aseguró que la organización está abierta a quienes deseen construir una política decente, responsable y enfocada en soluciones para los problemas reales de la gente.

“Hoy declaramos abierta la fase de reorganización, formación y apertura a independientes y jóvenes. El camino hacia 2028 comienza en serio, y queremos recorrerlo junto a quienes creen que todavía es posible transformar la República Dominicana desde la política”, concluyó.