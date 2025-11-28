Pedernales recibe dos cruceros con 4,679 visitantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader destacó este viernes un hecho sin precedentes para el turismo dominicano, al informar sobre la llegada simultánea de dos cruceros al puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, a las 9:20 de la mañana, con un total de 4,679 pasajeros que recorrerán la oferta cultural, histórica y comunitaria de la provincia.

A través de su cuenta en X, el mandatario celebró el acontecimiento como “un día histórico para Pedernales”, al dar la bienvenida a los cruceros Aida Sol y Brilliance of the Seas, los primeros en coincidir de manera conjunta desde la apertura de la terminal turística.

"¡Hoy 28 de noviembre de 2025, Pedernales hace historia!. Por primera vez dos cruceros juntos con 4,679 pasajeros que inician una jornada recorriendo nuestra cultura, nuestro pueblo y nuestra identidad. ¡Bienvenidos a Pedernales Aida Sol y Brilliance of the Seas!", posteó el presidente Abinader en la referida red social.

El jefe de Estado resaltó que este hito confirma el avance del desarrollo turístico de la región sur y el impacto positivo del proyecto Cabo Rojo, que continúa posicionando a Pedernales como un nuevo polo de crecimiento y oportunidades para sus habitantes.