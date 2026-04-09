“Ya no vamos a pedir justicia: vamos a exigirla”: Rogelio Cruz en acto por Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio de los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, el sacerdote Rogelio Cruz afirmó que las familias de las víctimas ya no pedirán justicia, sino que la exigirán.

“Ya no vamos a pedir justicia: vamos a exigirla”, expresó.

Durante su intervención, el religioso hizo un llamado a mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida.

“Estoy llamando a una actitud valiente de que no nos arrebaten la memoria de nuestros seres queridos que murieron por indolencia”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que su postura no implica promover la violencia, sino reclamar derechos.

“No estamos llamando a nadie a la violencia. Si tú me niegas lo que me corresponde, ¿qué tengo que hacer? Exigir”, dijo.

El sacerdote también cuestionó aspectos relacionados con el proceso y las informaciones oficiales.

“Que nos expliquen. Yo estoy confundido. 236 (víctimas) y había uno de los difuntos que tenía el 401 en un pie. ¿A quién le creo?”, expresó.

En ese sentido, criticó el sistema judicial y el marco legal vigente.

“El Código Procesal Penal es una burla”, afirmó.

“Estamos desamparados con nuestros representantes porque el mismo Código nos pone en un bajadero que no tiene fin de aplicar justicia”, agregó.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.