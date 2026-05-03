Entre pedradas y bombazos: enfrentamientos durante protestas en San Juan, desde diferentes ángulos

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En la provincia San Juan se desataron violentos enfrentamientos este domingo entre manifestantes y las fuerzas de seguridad del Estado durante una protesta en contra de un posible proyecto minero en esa demarcación.

La manifestación, que inicialmente se realizó de manera pacífica, se tornó rápidamente en un escenario de tensión en la presa Sabaneta, cuando un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y objetos hacia los agentes policiales y militares.

En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden.

Según informes oficiales, varios efectivos de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los altercados.

Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a organizaciones ambientalistas y comunidades locales, exigen la cancelación del proyecto minero que, aseguran, pone en riesgo el medio ambiente y sus fuentes de agua.

Las autoridades locales condenaron los hechos y llamaron a la calma, insistiendo en que el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica.

En tanto, la Jefatura de la Policía Nacional informó que tres agentes policiales —incluyendo dos mujeres— y un capitán del Ejército de la República Dominicana (ERD) resultaron heridos, tras ser agredidos durante una manifestación en contra de la explotación de la mina de oro Los Romeros, en San Juan de la Maguana.

De acuerdo con el informe preliminar, la jornada inició y se desarrollaba de manera pacífica; sin embargo, en su fase final, un grupo de individuos —actualmente en proceso de identificación— lanzó piedras contra el personal de seguridad apostado en la zona, especialmente mujeres policías, para preservar el orden público.

Entre los heridos, conocidos de manera preliminar, figuran dos mujeres policías, un agente masculino y un capitán del Ejército. También los agresores causaron daños a dos vehículos de la institución del orden.

Las agresiones contra los agentes se produjeron sin que existiera ninguna razón, motivo ni circunstancia, conforme se ha podido establecer en la primera fase investigativa.

Las autoridades amplían las investigaciones para establecer si estos hechos fueron provocados por personas infiltradas en la manifestación.

La Policía Nacional precisó que durante el incidente no se utilizaron armas de fuego letales.

En cambio, las unidades actuantes emplearon gases lacrimógenos y chorros de agua con el objetivo de dispersar a los agresores y evitar que continuaran los actos violentos.

Asimismo, se reportaron daños materiales, incluyendo la rotura de los cristales de una unidad policial apostada en las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, lugar donde se desarrollaba la protesta.

La institución del orden indicó que había desplegado refuerzos preventivos en la zona, con el propósito de garantizar la seguridad de los manifestantes y prevenir alteraciones del orden público.

Las autoridades reiteraron que se mantienen las investigaciones en curso para identificar y someter a los responsables de estos hechos.