Pelegrín atribuye caos a bandas Haití

El presidente del partido Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, calificó ayer el hallazgo de cadáveres de mujeres decapitadas en Elías Piña, como parte del “desorden organizado” orquestado por las bandas haitianas.

Considera que el crimen no es un hecho aislado, sino, una trama sofisticada que busca provocar un crimen internacional de agresión bajo el ropaje de una “crisis humanitaria”, que forzaría a abrir la frontera para crear campamentos de refugiados.

“Ese hecho se perpetró bajo un objetivo claro, para plantear el tema de que no se pueden hacer deportaciones hacia Haití, porque si son deportados, corren peligro”, aseguró.

Señaló que el asesinato de las mujeres es una maniobra para escalar la presión migratoria sobre el país y evidenciar rutas de tráfico humano, mientras el Gobierno de Estados Unidos endurece sus medidas de seguridad.

Dijo que también buscaría reforzar el argumento de organizaciones como Amnistía Internacional, para impedir que haitianos bajo el programa TPS (Estatus de Protección Tempora, por sus siglas en inglés) sean deportados, alegando que sus vidas corren peligro.

Además, pidió al Gobierno actuar con responsabilidad y tomar medidas como el Estado de Excepción para la Defensa. Dijo que con el afán de proteger el turismo a cualquier precio, se perderá el país.