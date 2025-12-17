Pelegrín publica obra sobre geopolítica en el “Gran Caribe”

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El historiador y dirigente político Pelegrín Castillo puso anoche en circulación la segunda edición de su obra “Choque de potencias en el Gran Caribe: reflexiones sobre el orden internacional”, en la que analiza el impacto de las disputas geopolíticas entre las grandes potencias en la región y sus consecuencias directas para la soberanía, seguridad y futuro de República Dominicana.

La actividad fue realizada en la Universidad Católica Santo Domingo, a donde asistieron académicos, diplomáticos, militares retirados, analistas y personalidades del ámbito político y estratégico nacional.

Castillo explicó que esa nueva edición responde de forma directa a los acontecimientos que hoy impactan a la región del Caribe y a República Dominicana y que busca ofrecer herramientas de análisis a dominicanos como a la comunidad diplomática acreditada en el país.

El autor sostuvo que uno de los principales errores históricos de la política dominicana ha sido mirarse a sí sin observar su entorno inmediato y global y advirtió que los hechos internacionales, por remotos que parezcan, terminan influyendo de forma directa en la realidad nacional.

Castillo definió el Gran Caribe como un sistema de poder y no como un simple espacio cultural, tras señalar que en esta región cruzan rutas estratégicas, intereses económicos, proyecciones militares y disputas tecnológicas.

Al comentar la obra, el también historiador José Miguel Soto Jiménez la calificó como una advertencia temprana que anticipa con décadas de antelación los riesgos geopolíticos que enfrenta el país, señalando que los escenarios planteados en el libro se han materializado de forma dramática en el presente.

De su lado, el escritor Manuel Núñez destacó que la política debe entenderse como acción estratégica y no circunstancial.