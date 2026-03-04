Pepe Abreu advierte que la reforma laboral busca reducir derechos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, afirmó ayer que los argumentos del sector empleador sobre creación de empleos, reducción de informalidad y atracción de inversión extranjera que sustentan la reforma laboral, encubren en realidad un interés de disminuir derechos, precarizar el empleo y empobrecer aún más a los trabajadores.

En un comunicado, Abreu señaló que la reforma laboral impulsada desde el 2013 no fue iniciativa del movimiento sindical, sino, una propuesta promovida por empresarios, con el argumento de modernizar y actualizar el marco normativo y favorecer el desarrollo nacional.

Sostuvo que a pesar de no solicitar el proceso de reforma, el movimiento sindical asumió una actitud responsable y participó en la conformación de la mesa tripartita de diálogo.

Recordó, además, que esas discusiones duraron los dos períodos de Gobierno del expresidente Danilo Medina y continuaron por dos años más, sumando alrededor de cien reuniones bajo la actual administración de Luis Abinader.

El dirigente sindical explicó que durante ese proceso los trabajadores realizaron importantes concesiones en aspectos procesales, en la flexibilización de jornadas y en temas administrativos.

Pepe Abreu indicó que la entidad accedió a devolver capacidad resolutiva al Ministerio de Trabajo en determinados asuntos, con el propósito de facilitar consensos que permitieran avanzar en la reforma.

El presidente de la CNUS lamentó que, pese a esas concesiones, el sector empleador no haya mostrado disposición a respaldar el proyecto tal como fue consensuado.

“Lo que sucede es que se han articulado artilugios envueltos en palabrerías para desvirtuar el contenido real de la propuesta”, expresó Abreu.

Llamó la atención de la opinión pública sobre el debate en torno a la cesantía o prestaciones laborales, ya que entiende se ha convertido en el eje de los planteamientos de técnicos y comunicadores vinculados a intereses empresariales.

Agregó que no todos los empleadores comparten esa posición y que muchos reconocen la importancia de la estabilidad laboral.

El presidente de la CNUS cuestionó el rol de algunos legisladores que mantienen estancado el proyecto y recordó que el texto del Poder Ejecutivo no contempla eliminar la cesantía. Dijo que harán manifestaciones para que sea aprobado como lo envió el Ejecutivo.