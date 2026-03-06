Peravia cuenta con radiografía en plan de desarrollo a 30 años

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Pese a sus debilidades, la provincia Peravia tiene más fortalezas y oportunidades para impulsar su desarrollo en los próximos 30 años en materia de inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, economía y empleo.

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-55 en la provincia se identificaron 78 fortalezas, 66 debilidades, 32 oportunidades y 27 amenazas. Uno de los puntos fuertes es el arraigo de sus habitantes, ya que el 80% indica que es un muy buen lugar para vivir gracias al progreso sistemático.

En materia de inclusión y servicios si bien es cierto que falta personal, equipo y las infraestructuras de los servicios de salud son inadecuadas, existe una red accesible y espacios para ampliar las unidades hospitalarias.

También se determinó una baja la capacidad resolutiva de mayoría de 33 Centros de Primer Nivel, y además resultan insuficientes. Sin embargo, cuentan con recursos humanos capacitados, así como centros privados de tercer nivel.

En la provincia no existe una unidad de atención de crisis mental ni un banco de sangre público y aunque hay 18 Farmacias del Pueblo, es insuficiente el abastecimiento de medicamentos a los centros..

Infografía Peravia

En cuanto al sector educativo más del 90% de la población en edad escolar está en las escuelas. No obstante, existe déficit de personal y sigue pendiente la conclusión de aulas, en especial del nivel inicial, así como útiles y materiales escolares. También son deficitarios los vehículos del del transporte escolar.

Justicia

En el área judicial se reconoce que los actores funcionan con eficiencia, hay mucha confianza de la ciudadanía y se ofrece atención oportuna a las víctimas de violencia. Pero se registran casos de corrupción y tráfico de influencias que, aunque no ha sido medidos, generan preocupación. Otro elemento es la falta de recursos humanos, lo que influye en los retrasos procesales.

Ambiental

Las cuencas Nizao, Baní y Ocoa están afectadas significativamente por la degradación debido a la erosión, riego intensivo, contamiancion, asentamientos, extracción de minerales, entre otros.

Peravia cuenta con un gran capital ambiental con 8 áreas protegidas por más de 160 km2. Sin embargo su gestión no ha sido muy eficiente.

La planta de tratamiento del agua residual de Baní es subutilizada y no hay incorporación organizada de edificaciones por ausencia de tubos colectores , lo que conduce a utilizar el subsuelo para las descargas contaminadas. Tampoco se ha diseñado un sistema de gestión integral de cuencas hidrográficas menos aún se han estimado los riesgos, amenazas y exposiciones asociados inundaciones y deslizamientos.

En cuanto al servicio de agua potable es insuficiente y la cobertura para 2030 apenas es de 66%. Con relación a los residuos sólidos, la provincia evidencia un gran desorden y falta de planes donde cada ayuntamiento o junta distrital, se ha visto en la necesidad de construir vertederos a cielo abierto.

Gobernabilidad

Solo 3 de las 13 circunscripciones municipales y distritales (los ayuntamientos de Baní y Matanzas y la junta de Villa Sombrero), alcanzan niveles de calidad por encima del 50% .

El 55.58 % de los ciudadanos afirma estar involucrado en algún tipo de organización, mientras el 44.42 % no participa. Más de la mitad de la población organizada expresa un tejido comunitario activo, aunque la participación no necesariamente se traduce en exigencia de rendición de cuentas.

Hay escasas evidencias formales de consejos comunitarios, de administración de hospitales y de asociaciones de padres, tutores y amigos de las escuelas. Además del Consejo Provincial de Desarrollo de Peravia, no existe órgano que agrupe la gobernación como representante del Poder Ejecutivo con áreas para ejecutar planes operativos.

Existe escasas evidencias que los regidores y vocales presenten rendiciones de cuentas, tal como impone la ley. Y como muestra de deficiencia, más del 50% de organismos municipales tienen puntuaciones menores del 20%.

Los presupuestos participativos municipales se manejan de forma dispersas e inadecuada. Mientras más del 52% de población tiene percepción de corrupción en diversos funcionarios.

Economía y empleo

Los diagnósticos del plan arrojan baja educación financiera de sectores poseedores de capitales o receptores de remesas, lo que impide gestionar inversiones en nuevos negocios y crecimiento de los establecidos. También ausencia de atractivos de estadía turística con ofertas para la familia lo que reduce las capacidades de Peravia como destino turístico.

En tanto que los apagones en especial en la parte céntrica y norte de Baní, se convierten en un problema para la gastronomía y los sitios de diversión.

Como fortaleza se cita una elevada producción de mangos, aguacates, tomate y café e importante variedad de atractivos turísticos como playas, ríos y lagos de embalses.