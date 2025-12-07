“Perdí a mi bebé”: atraco le arrebató a una joven la esperanza de abrazar a su hijo y la dejó atrapada en acoso digital

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Sumida en el miedo, el insomnio y la angustia, una joven de 28 años, asegura que su vida cambió para siempre tras ser víctima de un atraco en Santo Domingo Este, un hecho que, según relata, terminó arrebatándole su embarazo de tres meses.

Se trata de Guiannys Ledesma, quien denunció al periódico HOY que el hecho ocurrió el 7 de noviembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando caminaba junto a su hermano menor para buscar a su hijo al colegio, a pocas esquinas de su casa, en el sector Prado Oriental, próximo al colegio ABC.

La joven contó que dos hombres en un motor pasaron junto a ella, doblaron y luego regresaron. Fue entonces cuando -según denuncia- el presunto atracador le lanzó el motor encima y la haló fuertemente por el brazo.

“Me tiró el motor y me jaló para quitarme el celular con un dinero que llevaba”, relató.

Foto del supuesto agresor cedida al periódico HOY por Guiannys Ledesma

Añade que, tras despojarla de sus pertenencias, el hombre la miró fijamente antes de marcharse.

El acoso luego del robo

Pero el horror no terminó ahí. Al día siguiente, el supuesto agresor habría utilizado su WhatsApp personal.

Denuncia: “Llamaba a mi mamá y a mi esposo por videollamadas. Subía estados con marihuana y hasta se masturbaba llamando a mis contactos”, dijo.

La víctima afirma que incluso el hombre usó sus redes sociales con su foto de perfil.

El embarazo que no pudo salvar

Un día después del atraco, comenzaron los dolores y el sangrado.

“Tenía tres meses de gestación. Me puse en tratamiento para evitar la pérdida, pero hace una semana tuvieron que hacerme un legrado”, contó en medio de la tristeza.

Agrega que a partir de ese momento no ha podido dormir bien.

“Lo peor que he vivido”, resume.

“Perdí mi bebé. Mis ilusiones de ser madre nuevamente se esfumaron", dijo.

Miedo, silencio y desprotección

Ledesma dice que aún no ha puesto la denuncia en la Policía por miedo a represalias. Dice que acudirá al destacamento de La Hípica, el más cercano a su residencia.

“Tengo miedo de lo que él pueda hacer. Incluso saqué a mi hijo de tres años del colegio donde iba a buscarlo el día del atraco", reveló.

También acudió a la compañía telefónica para intentar recuperar el control de su cuenta de WhatsApp, debido a los problemas que estaba generando el supuesto agresor.

La joven envió fotografías del presunto ladrón a este medio.

Pide ayuda a las autoridades

Entre la tristeza por su pérdida y el temor a seguir siendo víctima, Ledesma clama por justicia:

“Que por favor me ayuden a que esto no se quede impune.”