Periodista denuncia robo por parte de repartidor de Uber

SANTO DOMINGO.- Una periodista del periódico Hoy denunció que el pasado 24 de diciembre de este año, día de Nochebuena, fue víctima de robo por parte de un repartidor de Uber que trabaja en motocicleta (ubermoto), quien marcó en la referida aplicación que había entregado el pedido, cuando la cliente nunca recibió nada.

La profesional de la Comunicación, quien prefirió reservar su identidad por temor a represalias o cualquier tipo de agresión, señaló que el joven es identificado en la app como Job.

"Según lo que mostró el mapa, el ladrón, porque así tengo que llamarlo, llegó a la misma calle del destino, puso que entregó, que no le pagaron, y luego procedió a cerrar el viaje", manifestó con gran impotencia la periodista.

Job hizo el recorrido, marcó que entregó pero la periodista dice que no recibió nada.

Añadió que el dueño de la tienda que envió el pedido, y titular de la cuenta en Uber, fue notificado de inmediato de lo sucedido, lo contactó rápidamente pero fue imposible porque figuraba como un teléfono inexistente. "Y esta es la fecha que desde ese día sale ocupado y tampoco aparece en WhatsApp", dijo.

Pese a que el propietario del establecimiento habló con un representante de Uber, la plataforma no ha respondido, hasta el momento.

"Cabe resaltar que siempre estuve pendiente, monitoreando el viaje, para que no alegue que fue tardó en aparecer, porque no fue así; simplemente decidió llevarse el paquete. Tampoco tiene intención de hacerle daño a nadie, pero da vergüenza que una persona con una calificación de casi 5 puntos se haya prestado para algo así, y en caso de que algo haya pasado debió de notificarlo, y nunca lo hizo", concluyó la periodista.

La denuncia coincide con otras quejas de robos que han manifestado otros clientes durante este mes de diciembre. Hasta el momento, Uber no se ha pronunciado al respecto.