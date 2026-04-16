Persisten lluvias moderadas a fuertes y tronadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Habrá lluvias moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en La Romana, San Pedro, Samaná, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las precipitaciones inician en la mañana y tendrán mayor intensidad en la tarde, debido a la vaguada que incide sobre gran parte del territorio nacional.

Pese a las lluvias, el organismo prevé que las temperaturas serán calurosas, sobre todo en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo a 24 las provincias en estado de alerta, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas repentinas y deslizamientos de tierra.

En amarilla sigue Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

Mientras que en verde el COE colocó a El Seibo, Montecristi, Espaillat, San Juan, Hermanas Mirabal, Valverde, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, San Cristóbal, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, independencia, Duarte, San Pedro de Macorís, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional.