Personalidades asisten a velatorio de Ramón Darío Reynoso, padre de Yeni Berenice Reynoso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Decenas de funcionarios, familiares, amigos y allegados asistieron al Cementerio Fuente de Luz, en la Circunvalación Norte de Santiago, para acompañar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante el velatorio de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González.

Reynoso González falleció la noche del jueves tras permanecer 15 días ingresado en un centro de salud de dicha demarcación, luego de presentar complicaciones con su salud.

Entre las personalidades que acudieron a expresar sus condolencias se encuentra la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz.

"Venimos aquí para darle un abrazo de solidaridad" a la magistrada Yeni Berenice, manifestó la vicemandataria al ser abordada por periodistas.

Del mismo modo, asistieron representantes del Ministerio Público, entre ellos Olga Diná Llaverías y el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, quien durante varios años se desempeñó como fiscal titular de Santiago.

Al llegar a la capilla para ofrecer su apoyo a la procuradora, Diná Llaverías expresó conmovida: “Este es un momento terrible”.

Durante la jornada, las distintas autoridades y allegados acudieron al lugar para acompañar a la familia Reynoso y manifestar su solidaridad en este momento de duelo.