Pete Hegseth reconoce liderazgo de Abinader en la lucha antidrogas en RD

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth afirmó durante su visita al Palacio Nacional que el gobierno de su país “vino a apoyar a su principal aliado en la lucha contra las drogas y la inseguridad en la región”, reconociendo el rol estratégico de la República Dominicana.

El alto funcionario destacó que “la República Dominicana y el presidente Luis Abinader son el líder regional contra el narcotráfico”, subrayando que los avances obtenidos en los últimos años son resultado de una cooperación efectiva y de una voluntad firme del Gobierno dominicano para enfrentar el crimen transnacional.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos continuará ampliando su colaboración con la República Dominicana “respetando plenamente las leyes y la soberanía dominicana”, reiterando que este apoyo se enmarca en una alianza sólida y en una visión compartida de seguridad regional.

Hegseth agradeció al presidente Abinader “por apoyar el acuerdo temporario destacando que se realiza “respetando completamente su soberanía y sus leyes y todas las dinámicas aquí en la República Dominicana”. En sus palabras, se trata de “una gran colaboración y, realmente, un esfuerzo junto entre nuestros dos países contra el narcotrafico y el narcoterrorismo”, el cual definió como “un modelo para la región”.

De su lado, el presidente Abinader destacó los resultados sin precedentes alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, gracias al fortalecimiento de la cooperación con los Estados Unidos y a las acciones concretas que ahora se ampliarán temporalmente para reforzar la vigilancia aérea y marítima en defensa del territorio nacional.

Tras sostener un encuentro de alto nivel en el Palacio Nacional con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, cuya visita constituye, según expresó, una señal clara del firme compromiso de ambos países con el fortalecimiento de sus relaciones estratégicas, el jefe de Estado afirmó que la República Dominicana está adoptando medidas decisivas para enfrentar el avance del narcotráfico con el respaldo técnico y operativo de los Estados Unidos.

El mandatario resaltó que, desde el inicio de su gestión en agosto de 2020, el país ha experimentado un cambio radical en su capacidad para enfrentar el crimen organizado. “En los últimos cinco años hemos decomisado casi diez veces más drogas por año que en la década anterior. Estos resultados son fruto directo de nuestra estrecha colaboración con los Estados Unidos”, afirmó.

Abinader recordó que estos avances fueron reconocidos recientemente por una misión de alto nivel de la DEA que visitó el país hace dos semanas para evaluar las acciones conjuntas y ratificar la efectividad del trabajo realizado por las autoridades dominicanas.

Durante su intervención, el presidente agradeció al Gobierno de los Estados Unidos el respaldo a la postulación del dominicano Leandro José Villanueva como candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Ese apoyo demuestra la confianza internacional en la seriedad con la que enfrentamos este desafío global”, manifestó.

El jefe de Estado advirtió que la República Dominicana continúa enfrentando una amenaza real. “Una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que durante décadas ha intentado usar nuestro territorio como ruta. Esa amenaza es el narcotráfico, y ningún país puede, ni debe, enfrentarla sin aliados”, expresó.

RD y EE. UU. amplían cooperación para reforzar vigilancia contra narcotráfico

En el marco del acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Gobiernos, el Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico, incluyendo la Operación Lanza del Sur, anunciada por el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, el 13 de noviembre, que lucha también contra el tráfico ilícito armas.

Esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe.

Habrá presencia de varios aviones cisterna KC-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo, ampliando las capacidades de monitoreo e interdicción sobre gran parte de los ámbitos marítimo y aéreo, y proporcionarán servicios de reabastecimiento de combustible a aeronaves de países socios, garantizando así operaciones sostenidas de monitoreo, detección y rastreo de actividades verificadas de contrabando ilícito.

Adicionalmente, las aeronaves de carga C-130 Hércules, facilitarán evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en casos de desastre.

Durante la larga trayectoria de sólida cooperación en materia de seguridad entre ambos países, la República Dominicana continúa siendo un socio importante y comprometido con los esfuerzos internacionales para contrarrestar el tráfico ilícito. Esto impacta positivamente la seguridad de ambos territorios y la estabilidad de toda la región.

La visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos a la República Dominicana reafirma el compromiso de los Estados Unidos con los países socios en la región para combatir el crimen organizado transnacional y los carteles de drogas en el hemisferio.

En el encuentro realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, acompañaron al presidente Abinader la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Campos.