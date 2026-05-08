PETRONAN niega que estación clausurada en Montecristi pertenezca a su red

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Petróleos Nacionales S.A.S. (PETRONAN) informó que la estación de expendio de combustibles clausurada por el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, no forma parte de su red activa ni recibe suministro de la empresa desde octubre de 2022.

La compañía, a través de un comunicado oficial, precisó que actualmente se encuentra cursando un proceso legal formal con el objetivo de obtener la retirada definitiva del uso de su marca, tanto en la estación de Castañuelas como en la estación ubicada en Villa Vásquez, la cual tampoco pertenece a su red.

Asimismo, valoró las acciones de fiscalización y control realizadas por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), reiterando su disposición de colaborar con las autoridades en todo lo que sea requerido para contribuir con la protección del consumidor dominicano.

La empresa recordó que desde el inicio de sus operaciones en el año 2007 ha sostenido como principio "garantizar a cada cliente la calidad y la cantidad exacta del combustible que paga".

En ese sentido, destacó que cuenta con más de 100 estaciones activas a nivel nacional, operando bajo altos estándares, con medidores calibrados y certificados de origen que respaldan cada despacho.