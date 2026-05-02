Pgase y Edeeste detectan presunta irregularidad en establecimiento que generaba pérdidas aproximadas a los RD$1.7 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A través de un amplio operativo conjunto de fiscalización, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) detectaron presuntas irregularidades significativas en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Charles de Gaulle, municipio Santo Domingo Este.

Según recoge el informe técnico, en el negocio identificado como GYM Demolition, personas de la Pgase y Edeeste evidenciaron irregularidades significativas en la acometida eléctrica, incluyendo la manipulación intencional del sistema de medición con el objetivo de ocultar el consumo real de energía.

Esta anomalía detectada en la intervención permitió establecer una energía no facturada estimada en 126,047.76 kWh, lo que representa un perjuicio económico para el Estado y la empresa de aproximadamente RD$ 1,712,989.08.

Es importante señalar que este caso forma parte de los operativos estratégicos que ejecutan la Pgase y Edeeste, en combinación con Superintendencia de Electricidad (SIE) para combatir el fraude eléctrico, especialmente en el segmento de grandes consumidores, quienes están llamados a cumplir con el uso transparente, legal y responsable del servicio energético.

Asimismo, la empresa distribuidora manifestó que estas acciones serán reforzadas en las distintas zonas de su concesión, poniendo especial atención a los sectores comerciales e industriales que optan por prácticas no éticas y transparentes en relación al servicio eléctrico.

Además, Edeeste, SIE y Pgase reiteraron su compromiso de proteger la integridad del sistema eléctrico nacional, advirtiendo que toda práctica fraudulenta o irregular será detectada, intervenida y sancionada conforme a la Ley General de Electricidad 125-01.

Las autoridades aprovecharon para exhortar a los usuarios no regulados a normalizar su situación, y a quienes tienen contrato de servicio energético a colaborar con las inspecciones y reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales de Edeeste.

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de Edeeste