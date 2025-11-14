PGR se resiste a pagar indemnización a AFFE

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La procuraduría general (PGR) depositó un recurso de revisión constitucional en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra de la sentencia número SCJ-TS-25-2780 mediante la cual la alta corte confirmó el fallo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que le ordena pagara una indemnización de RD$10,912,792 al señor Affe Gutiérrez.

El órgano de persecución reaccionó así luego de que la SCJ, mediante si sentencia su sentencia de marras, emitida el 29 de agosto del año en curso, le rechazara el recurso de casación que interpuso contra la sentencia número 003-1643-2024-SSEN-00489, que con carácter definitivo dictó la Quinta sala del TSA el 7 de junio del 2024, a favor de Gutiérrez.

El recurso de revisión constitucional, depositado por la PGR le fue notificado a Gutierrez y a sus representantes legales Manuela Ramírez Orozco, Carlos Moreno Abréu y Zaida Carrasco, a los fines de que tomen conocimiento del mismo y si es de su interés procedan a contestarlo y depositar sus escritos ante la secretaría de la SCJ en un plazo no mayor de 30 días

El requerimiento de la PGR fue hecho a nombre de su titular Yeni Berenice Reynoso, , quien por órgano estará representa por la licenciada Jenniffer A. Lendor Félix.

CRONOLOGIA DE PROCESO

En el 2005 Gutiérrez fue imputado junto a su padre del supuesto crimen de un menor de 15 años de edad, por lo que pasó más de dos años y medio bajo prisión preventiva como medida de coerción.

En el 2010 fue condenado dos veces a 30 años de prisión, y posteriormente ambas sentencias fueron anuladas por la Corte de Apelación

En mayo del 2017, el cuarto tribunal colegiado dictó sentencia absolutoria y definitiva a su favor.

El 7 de agosto del 2024 , Gutiérrez, quien además de piloto es abogado, interpuso ante el TSA una demanda en Responsabilidad Patrimonial del Estado en contra de la PGR, en la que pidió, , en cuanto al fondo, condenar al órgano de persecución a pagarle una indemnización de RD$100 millones “por los daños causados en su perjuicio al haber permanecido en prisión preventiva por un proceso penal en donde fue declarado absuelto”.

De su lado, la PGR solicitó declarar inadmisible la demanda de Affe “por carecer de fundamento Legal, y rechazar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por éste.

Sobre este particular fue que el 7 de junio del 2024 el TSA emitió su sentencia número 0030-1643-SSEN-00489, que volvió a dar ganancia de causa a Gutierrez, al acoger su demanda en responsabilidad patrimonial del Estado.

Fue esta sentencia definitiva del TSA la que los jueces de la tercera sala de la SCJ constituida regularmente por los magistrados Manuel Alexis Read Ortíz (quien la presidía); Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Herrera Landrón, Anselmo Alejandro Bello y Rafael Vásquez Goico confirmó el 29 de agosto de este año 2025, y contra la cual la PGR volvió a accionar, esta vez con un recurso de Revisión Constitucional que deberá ser decidido por el Tribunal Constitucional (TC).