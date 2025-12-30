Philip Morris resalta avances de RD contra el comercio ilícito

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La empresa Philip Morris Dominicana reconoció los avances de República Dominicana en el combate al comercio ilícito, acciones que fueron resaltadas en el informe del “Illicit Trade Index 2025”, que coloca al país entre los menos vulnerables de América Latina frente a ese flagelo.

El informe elaborado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito (TRACIT), indica que República Dominicana avanzó 15 posiciones y se colocó en el puesto 50 entre 188 países en el Índice de Comercio Ilícito 2025, por el fortalecimiento del marco legal, la coordinación interinstitucional y la aplicación sostenida de medidas contra este delito.

En el 2025 las autoridades dominicanas retuvieron más de 172 millones de unidades de mercancías ilícitas, como son los decomisos de tabacos y derivados, con 102,162,549 unidades, seguidos por medicamentos con 68,580,556 unidades; alcohol y derivados con 1,714,651 botellas retiradas del mercado. También hubo un crecimiento sostenido en los decomisos, con 95,772,335 unidades en 2025, superior a la de los años 2021 al 2024, además se incineraron 67,668,689 unidades productos ilícitos.

En una carta dirigida al presidente Luis Abinader Philip Morris Dominicana indica que el informe de TRACIT coloca a República Dominicana junto a países como Brasil, Chile y Uruguay, reflejando el compromiso institucional del Gobierno con la legalidad, la transparencia y protección de la economía formal. Reconoció el fortalecimiento del Centro de Comando y Control y los controles fronterizos en zonas estratégicas, permitiendo enfrentar con más eficacia el contrabando de productos regulados, en defensa de la salud pública y la competitividad nacional.