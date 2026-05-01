Lo que pide una venezolana al juez del Jet Set: “No me enseñe que aquí hay muerte e impunidad”

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"Yo soy Yeniret Mena, venezolana, y me paro aquí con mucho miedo, porque me siento sola y completamente vulnerable”.

Con esas palabras inició su testimonio una de las sobrevivientes del colapso del Jet Set durante la audiencia del juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Visiblemente afectada, Mena relató que llegó a República Dominicana con la esperanza de encontrar estabilidad y mejores oportunidades, motivada por la experiencia de una amiga que también emigró al país, pero falleció en la tragedia.

“Yo vine a este país porque leí que República Dominicana lo tiene todo, como mi amiga Pierima, que falleció aquí. Le dijo a su hijo: ‘Mira, RD lo tiene todo, aquí vamos a estar bien’”, expresó.

Agregó que el impacto de la tragedia marcó profundamente a la familia de su amiga.

“Y él ahora enloqueció porque vio que lo que tenía este país era muerte, impunidad y arbitrariedad”, manifestó.

Durante su intervención, la sobreviviente hizo un llamado directo al juez.

“Espero que usted no me enseñe a mí y a mi pueblo que este no es nuestro hogar. Que aquí vamos a encontrar la misma muerte que había en nuestro país”, dijo.

“Ojalá y yo esté equivocada, ojalá y se me olvide el olor a sangre que siento todos los días”, agregó.

Mena aseguró que compareció ante el tribunal con temor.

“Estoy aquí con absoluto terror. Espero en Dios que considere que nosotros también somos sus hermanos”, expresó.

Asimismo, cuestionó la actitud de los imputados durante el proceso judicial.

Indicó que los acusados no “miran a los ojos” a los familiares de víctimas ni a los sobrevivientes y que percibe en ellos una actitud de desprecio.

“Es como si sintieran asco”, afirmó.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025 el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta con cientos de personas en el lugar.

La tragedia dejó 236 fallecidos -entre ellos el artista- y 180 heridos.