Piden remozar obras históricas y sociales

La Cámara de Diputados aprobó diez resoluciones internas, con las que suman 20 en dos semanas, en las que legisladores reclaman obras que consideran de alta prioridad para sus localidades.

Dentro de estas, se cita el rescate del Monumento a los Héroes de la Batalla de Santomé, abandonado en San Juan de la Maguana.

El cuerpo legislativo envió a comisión un grupo de 90 resoluciones para ser conocida la próxima sesión, reenvió con plazo de ocho días, a la comisión de Interior y Policía, el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas (Alerta RD).

La Cámara de Diputados solicitó al presidente de la República instruir al Ministerio de Cultura, para el remozamiento y equipamiento del Monumento a Los Héroes de La Batalla de Santomé, provincia San Juan, propuesto por el diputado Mélido Mercedes Castillo.

La Comisión de Cultura tomó en cuenta la inquietud de los sanjuaneros, en cuanto a la necesidad del remozamiento y equipamiento del citado monumento, para que los visitantes puedan rememorar las hazañas históricas y los acontecimientos que formaron parte de la gesta histórica, la cual reviste importancia en la consolidación de la soberanía dominicana.

Fue aprobada una resolución de la autoría de la diputada Famny Seliné Méndez, para que sea reparado el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, en el Distrito Nacional.

Solicitó instruir al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (Coraavega), la ejecución de la ampliación del acueducto municipal y la reestructuración del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Constanza, provincia La Vega, exigido por Gabriela María Abreu Santos.

La diputada Abreu Santos motivó el proyecto, al señalar que no es posible, que siendo Constanza uno de los lugares de mayor producción de agua del país, carezcan del líquido y que no cuente con disposición de las aguas residuales que produce.