La piedra que provocó una balacera en atraco y le segó la vida a joven en Los Alcarrizos

Tras varios días ingresada en un hospital murió este martes una joven que resultó herida de bala en el abdomen durante un atraco del sector Guachupita en Los Alcarrizos.

Se trata de Estrella Samira González, de 28 años.

“Uno del grupo se abajó, cogió una piedra y se la alargó a los atracadores. Entonces se la pegó a uno de ellos y como que se cayó. Entonces cuando el atracador se vio acorralado, tiró muchísimo tiró, al de la hija mía fue a quemar ropa”, explicó la madre de la hoy occisa.

González deja dos niños de 12 y 10 años en la orfandad.

Los familiares claman justicia

Madre de la víctima

Los parientes de Estrella Samira González, entre lágrimas, recuerdan el vacío que deja Estrella y aseguran que no descansarán hasta que se haga justicia.

“Yo quiero justicia, que los criminales paguen por lo que hicieron”, reclamó la prima de Estrella.

“Queremos justicia y que los criminales paguen y queremos apoyo de la policía, que no hemos tenido ningún apoyo. Que no lo tapen, que esto no se puede quede impune”, añadió uno familiar.

Los restos de la víctima serán velados este jueves en la funeraria municipal.

El testimonio de un herido

Un joven de 30 años también resultó herido de bala y hoy cuenta su versión de aquella noche que terminó en tragedia.

“Nosotros estabamos en el barrio en una acera bebiendo normal y compartiendo. De repente, empezaron a disparar cuando ya se iban, entonces de ahí yo fui uno de los afectados que se me pegando 2 tiros”, narró.