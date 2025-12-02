“No pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales” afirma Leah F. Campos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos anunció que la primera visita a una empresa que hará como Embajadora será a Central Romana, el principal proveedor de azúcar de los Estados Unidos bajo nuestro contingente arancelario. Y afirmó que “bajo la Administración Trump y durante toda mi misión como embajadora, no pienso permitir desde la embajada la politización de asuntos comerciales, ni permitiré insinuaciones o acusaciones falsas para satisfacer a un sector activista y político dentro de los Estados Unidos”.

Al exponer durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la Rep. Dom. (Amchamdr), aseguró que la embajada está comprometida con promover los intereses comerciales de los Estados Unidos y de sus empresas en la República Dominicana, mientras buscan formas de ampliar y mejorar el comercio recíproco entre dos grandes países.

Expuso que su enfoque consistirá en trabajar de manera constructiva para promover oportunidades económicas. Agregó que cuando las empresas estadounidenses tienen éxito en el extranjero estas crean puestos de trabajo.

Durante el gobierno del ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en en noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ordenaron detener los embarques de azúcar sin refinar y otros derivados producidos en República Dominicana por Central Romana Corporation, tras denuncias de trabajo forzoso.

La CBP tomó esta medida debido a la existencia de información que indicaba el uso de "trabajo forzoso" en la producción de caña de azúcar de Central Romana. La acción fue parte de un esfuerzo de EE. UU. para abordar el trabajo forzoso y otros abusos contra los derechos humanos en las cadenas de suministro globales.

Esta orden se produjo poco después de que, en septiembre de 2022, el Departamento de Trabajo de EE. UU. identificara la caña de azúcar de la República Dominicana en su Lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso.

En marzo de este año el presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno de Estados Unidos levantó las restricciones que impedían a Central Romana exportar azúcar al país. Dijo que esto marca el retorno a la normalidad, permitiendo que la empresa retome, por primera vez en dos años, el envío de azúcar y otros productos a Estados Unidos como solía hacerlo.