Pilotos someten a empresa violaría ley

Asociación anuncia el 1 de diciembre, junto a técnicos aeronáuticos, protestarán frente al Palacio para demandar no modifiquen norma.

Eddy Rodríguez

Hoy

La Asociación de Profesionales de la Aviación (Asopadom) sometió ante los tribunales laborales a la compañía aérea Red Air por emplear en su mayoría a técnicos extranjeros, cuando las leyes establecen que deben ser dominicanos.

El presidente del gremio, Eddy Rodríguez, explicó que Red Air es una empresa con vuelos regulares y de capital venezolano establecida en el país, que debe estar sometida a las normas nacionales.

Dijo que la compañía tiene en nómina 10 pilotos extranjeros y solo uno es dominicano y que en sus inicios los pilotos de otros países eran 12 y ninguno nacional.

“Esas contrataciones violan la Ley 491-06 de Aviación Civil”, denunció Rodríguez, quien también es piloto aéreo y expresidente de la Asociación de Pilotos Dominicanos.

Sostuvo que no han tenido otra alternativa que acudir ante los tribunales, porque han intentado acercarse a Red Air para buscar una solución y que está renuente a dialogar.

