Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Justicia

PJ anuncia fechas Conferencia 2026

Conferencia del Poder Judicial 2026 contará con la participación de jueces, autoridades públicas, academia y sociedad civil

Poder Judicial dio a conocer conferencia. Arlenis Castillo

Poder Judicial dio a conocer conferencia. Arlenis Castillo

Ámbar Frías
Publicado por
Ámbar Frías

Creado:

Actualizado:

El Poder Judicial anunció ayer la realización la Conferencia Poder Judicial 2026, una evento que reunirá a más de 32 profesionales del ámbito judicial provenientes de diferentes países, con el objetivo de debatir y construir el futuro del sistema de justicia.

El evento se realizará los días 9, 10 y 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, y formará parte del proceso de articulación para el desarrollo del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta. La organización del evento cuenta además con la colaboración de aliados internacionales, entre ellos el National Center for State Courts.

Sobre el autor
Ámbar Frías

Ámbar Frías

Lo último

tracking