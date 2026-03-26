PJ anuncia fechas Conferencia 2026

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Poder Judicial anunció ayer la realización la Conferencia Poder Judicial 2026, una evento que reunirá a más de 32 profesionales del ámbito judicial provenientes de diferentes países, con el objetivo de debatir y construir el futuro del sistema de justicia.

El evento se realizará los días 9, 10 y 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, y formará parte del proceso de articulación para el desarrollo del Plan Justicia del Futuro 2034, orientado a evaluar avances, identificar desafíos y construir propuestas para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante los tres días se desarrollará una agenda que integrará conferencias magistrales, paneles, sesiones de trabajo y foros multisectoriales, con énfasis en temas de gobernanza, reformas estructurales y justicia abierta. La organización del evento cuenta además con la colaboración de aliados internacionales, entre ellos el National Center for State Courts.