Plan para fortalecer alertas tempranas y seguridad alimentos

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) acordaron fortalecer los sistemas de alerta temprana, con el objetivo de anticipar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del país.

La directora de la entidad predictora del tiempo, Gloria Ceballos, aseguró en una nota que la colaboración es un paso importante para impulsar intercambio, integración y validación cruzada de datos e información meteorológica.

Expresó que permitirá mejorar la precisión de los pronósticos, reforzar la capacidad de anticipación y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencias, especialmente en materia de seguridad alimentaria y gestión de riesgos.

“Estamos convencidos de que, trabajando de la mano, lograremos resultados concretos que impactarán positivamente en la planificación, prevención y respuesta ante eventos adversos”, afirmó Ceballos.

De su lado, Gabriela Alvarado, representante del PMA en el país, destacó que ese convenio viene a formalizar una colaboración que han desarrollado desde 2016 y que han fortalecido de manera progresiva, gracias a los resultados alcanzados mediante el trabajo conjunto.

Señaló que el mandato principal del órgano es salvar y cambiar vidas, propósito que materializa mediante acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.

El convenio tendrá vigencia por cuatro años y servirá como marco general para el desarrollo de acuerdos específicos que definirán actividades conjuntas, en función de prioridades y recursos disponibles de ambas instituciones. Con la alianza, Indomet y PMA reafirman compromiso de fortalecer capacidades nacionales frente a los riesgos climáticos.