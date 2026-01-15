Plaza de la Salud niega venda y trafique órganos, dice dañan

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Hospital General de la Plaza de la Salud negó de forma categórica y enfática cualquier vinculación con prácticas de comercialización, tráfico y manejo irregular de órganos, como han denunciado personas en redes sociales.

Señaló que tales afirmaciones carecen de fundamento fáctico y jurídico, y resultan contrarias a la realidad operativa, y al marco normativo bajo el cual funciona esta institución.

Todos los procedimientos relacionados con donación y trasplante de órganos se rigen estrictamente por la le legislación nacional, bajo la Ley General de Salud número. 42-01 y la Ley No. 32G-G8, sobre Donación de Órganos, así como por los protocolos nacionales e internacionales aplicables.

Los temas de donación y trasplantes de órganos son altamente sensibles y la difusión de prácticas que no corresponden con la verdad, hacen daño. Una campaña similar afectó a esa causa humana de donar.

Procesos supervisados

El proceso es hecho bajo la supervisión de las autoridades competentes como lo es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort). El Hospital General de la Plaza de la Salud manifiesta, ante todo, su respeto y consideración, y su comprensión ante el dolor y la conmoción al impacto humano que implica una pérdida.

En atención a informaciones difundidas reciente en plataformas digitales, el Hospital General de la Plaza de la Salud considera necesario establecer su posición institucional de manera clara, responsable y apegada a la verdad.

A través de un comunicado indica que el programa de trasplante con más de 25 años de existencia trabaja bajo los principios irrenunciables de ética médica, legalidad y respeto a la dignidad humana. Se trata, insiste el comunicado de una institución con una trayectoria sostenida de servicio a la sociedad dominicana.

Dice que está sustentado en la integridad profesional de su cuerpo médico, su personal de salud y su compromiso permanente con la transparencia, la responsabilidad, de igual manera, con la excelencia en la atención, afirma el HGPS.

En coherencia con estos valores, la institución afirmó que mantiene y mantendrá su plena disposición de colaborar con las instancias correspondientes, dentro del marco de la ley y del debido proceso en lo que necesiten, siempre por las vías legales definidas al respecto.

Prudencia

“Hacemos un llamado respetuoso a la prudencia, a la responsabilidad informativa, así como al manejo ético de los contenidos que se difunden en el espacio público, especialmente cuando involucran situaciones sensibles y dolorosas que tocan la vida y el trabajo de las personas.

El Hospital General de la Plaza de la Salud reitera su compromiso con la vida, la verdad, el respeto a las personas y agradece la confianza que la sociedad dominicana ha depositado en la institución, concluye el comunicado.