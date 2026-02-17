PLD critica gestión por crisis eléctrica

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El secretario de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Martín Matos, aseguró ayer que el Gobierno gastó más cubriendo pérdidas eléctricas que en inversión pública y presentó soluciones a los problemas que afectan el desarrollo nacional y la calidad se vida de los dominicanos.

En declaraciones en la casa Nacional del PLD, dijo que el deterioro del sector eléctrico exige atención urgente: con pérdidas de distribución que pasaron del 27 % en 2019 al 42.9 % en el 2025, apuntó, el subsidio se ha triplicado en los últimos seis años.

Además, consideró que el incremento tarifario realizado en el 2021-2022 provocó un impacto económico estimado en US$400 millones y que el déficit real alcanzaría los US$2,200 millones.

“El deterioro financiero es dramático: pasamos de RD$40,597 millones promedio 2016-2020, a RD$115,542 millones en 2025. El subsidio eléctrico alcanza 1.6 % del PIB, equivalente a US$1,800 millones anuales”.

Dicho esto, afirmó que existe una paradoja fiscal: el Gobierno gastó más cubriendo las pérdidas eléctricas que invirtiendo en el país, mientras el subsidio eléctrico fue de 1.6 % del PIB, la inversión pública fue de 1.4 % del PIB.

“Gastamos más tapando la ineficiencia, que construyendo futuro. Cada peso perdido por la inoperancia del sector eléctrico, es un peso que no se invierte en hospitales, escuelas, agua potable o transporte”, expresó.

Agregó que las pérdidas han subido cada año desde el 2020, desmintiendo la excusa de que aumentaron por la pandemia.