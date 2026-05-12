PLD critica Gobierno abandono reforma del Código de Trabajo y por indexación

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Secretaría de Asuntos Laborales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) elevó ayer una queja al Gobierno respecto al “abandono” de la reforma al Código de Trabajo y la negativa de aplicar la indexación salarial.

El vocero de la secretaría, Elso Segura Martínez reiteró durante una rueda de prensa la necesidad de realizar cambios al Código de Trabajo, que data de más de 30 años, a la vez que cuestionó su estancamiento en el Congreso Nacional en un contexto en que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuenta con la mayoría de los congresistas en ambas cámaras.

“A pesar de que cuentan con una mayoría absoluta en el Congreso, el partido oficial no ha aprobado una reforma que garantice derechos actualizados para los trabajadores. Mientras que el Código Laboral duerme en los escritorios de los congresistas, los trabajadores siguen sin protección, sin estabilidad y sin futuro”, aseveró.

Refirió al alto costo de la vida y la desigualdad salarial. De acuerdo con Segura Martínez, el salario promedio resulta hoy por hoy insuficiente para cubrir la canasta básica, lo que ha empujado a los trabajadores a incurrir en el pluriempleo, la informalidad adicional y el endeudamiento para sobrevivir.

“Hoy la canasta familiar supera los RD$48,000 mensuales, y el salario mínimo más bajo ronda los RD$29,988 mensuales que resultan insuficientes para cubrir la canasta familiar”, dijo Segura Martínez.

Calificó de inaceptable que el Gobierno esté renuente a aplicar la indexación salarial, tal y como manda la ley.

Explicó que de no realizarse, los aumentos salariales pierden efectividad debido a que la inflación y los impuestos absorben cualquier mejora.

Asimismo, indicó que la crisis económica actual no es excusa para no aplicar la indexación tras asegurar que la humanidad ha vivido siempre en crisis, por lo que atribuyó la situación que afronta el país con los altos precios a una falta de compromiso por parte de las autoridades.