PLD cuestiona 3, 000 MM en Las Parras

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó inaudito que la reinaguración de la edificación del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras subiera a RD$3,000 millones, en este Gobierno, sobre todo porque la obra fue concluida en el mandato de Danilo Medina.

El secretario general peledeista, Johnny José Pujols aclaró que el país merece la verdad y cuestionó en que gastó el Gobierno más de RD$3,000 millones en una obra terminada, certificada y equipada desde 2020.

“Todas las obras que en funcionamiento el PLD el Gobierno las destruye, toma préstamos y las muestra como nuevas”, denunció.

Dijo que el PLD reafirma su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la dignidad humana, por lo que seguirán defendiendo la verdad y los intereses del pueblo dominicano.

Deploró la actitud de esta gestión de exhibir como nueva la primera etapa, conocido como cárcel Nueva Victoria, aseguró que el centro ya estaba inaugurado y equipado durante los gobiernos de la organización morada, que fue terminado, equipado y inaugurado desde el 10 de agosto de 2020 y el Gobierno lo recibió formal a mediados de 2021.

Explicó que el 12 de agosto de 2020, cuando ya gobernaba Luis Abinader, debían trasladarse los primeros 225 internos desde San Isidro pero no lo hicieron hizo, ya que la Comisión de Transición del PRM solicitó detenerlo. La obra estaba lista. “Lo que faltó fue voluntad”.

Razón por la cual, dijo que las consecuencias del retraso provocó hacinamiento en La Victoria donde se registraron hechos violentos y un incendio que cegó la vida de reclusos. “Fue una tragedia que pudo evitarse, si los traslados se hubieran realizado a tiempo”, lamentó.

Ex regidor ahora en PRM

El vicepresidente del Partido de Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo indicó que el exregidor de Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro, conocido como “El Perro” o “El Compadre”, fue vetado y sometido a la justicia en tres ocasiones en el PLD. Sin embargo fue aceptado por el Partido Revolucionario Moderno para postular su candidatura.

“Cuando hablamos del regidor “El Perro”, había sido sometido por los gobiernos del PLD en tres. oportunidades por narcotráfico y por contrabandear armas. Sin embargo, nos sorprendió que apareciera como candidato a regidor y luego como presidente de la sala capilar”, explicó Lorenzo. Al hablar en rueda de prensa calificó como cómplice al Ministerio Público por no haber hecho las investigaciones.