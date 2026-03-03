PLD denuncia que Gobierno prioriza las importaciones de alimentos

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció ayer que el Gobierno tiene la mayor importación de alimentos de la historia, en perjuicio de la producción nacional, ya que pasó de importar el 9.8 % de los alimentos en 2020 a 28.2 % en 2025.

El titular de secretaria de asuntos agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó que el Presidente Luis Abinader presentó al país cifras irreales, como un supuesto aumento de la producción, omitiendo los incrementos de precios al consumidor y registrando importaciones en el renglón de producción, a fin de disfrazar los déficits.

Aseguró que sustituir la producción local por importaciones ha llevado a la quiebra a miles de productores lo que ha provocado que más 50 mil empleos agropecuarios se perdieron en este Gobierno.

Explicó que se han otorgado las 1,600 pensiones pendientes ni se ha revisado el acápite de 650 pensiones existentes, muchas de ellas sin seguro médico, como lo ha denunciado la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), lo que representa una injusticia inaceptable.

Además, dijo que es necesario reponer en las áreas especializadas a 350 agrónomos cancelados y nombrar a 1,650 técnicos en plazas actualmente vacantes, a fin de garantizar la presencia técnica en el campo.

Declaró que la autosuficiencia alimentaria se redujo de 88.5% a 71.8% entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, reportándose en ese período una caída acumulada de la producción nacional del 32%.

Explicó que el arroz redujo su producción de 13 millones 831 mil 938 quintales en 2018 a 13 millones 83 mil 1 en 2025, es decir, 748,937 menos, mientras, entre 2020 y 2025, el precio del saco de 125 libras subió de RD$1,650 a RD$4,975, que son RD$3,325 más que tienen que buscar los ciudadanos para poder alimentarse con arroz. Ese aumento ha incidido en la reducción del consumo de arroz por parte de los dominicanos.

Declaró que la producción del pollo fue significativamente deficitaria en 2025, se ha generado escasez y se ha elevado el precio al consumidor entre RD$90.00 y RD$110.00 por libra, con picos de RD$130, fue necesario importar 2.5 millones de unidades, tras la quiebra de 303 productores.

Asimismo, sostuvo que en el sector bananero se registró una crisis de producción y exportación entre 2023 y 2025, con una reducción del rendimiento por tarea de 2 cajas a 1.2 y una.