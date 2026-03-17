PLD denuncia reforma unilateral de Ley 87-01

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció ayer que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) discute a puertas cerradas una propuesta de modificación a la Ley 87-01 de Seguridad Social, sin el consenso ni la participación de los trabajadores, los empresarios, los partidos políticos y los sectores representativos de la sociedad.

En rueda de prensa en la Casa Nacional, el secretario de Seguridad Social del PLD, Winston Santos, reclamó que el Gobierno convoque a un diálogo con diferentes sectores de la sociedad dominicana trabajadores, empresarios, partidos políticos y expertos, para conocer y discutir la propuesta de modificación de Ley 87-01 sobre Seguridad Social.

También solicitó que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) instruya a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) a presentar un plan que permita, mitigar o disminuir los gastos médicos de los afiliados, conocidos como copago.

Reconoce se debe reformar

Aunque reconoció que es innegable la necesidad de reformar la seguridad social, Santos recordó que en el 2021 el Gobierno convocó al Consejo Económico y Social (CES) para debatir la reforma, pero el proceso fue abandonado y hoy intenta impulsar una iniciativa que no ha sido conocida ni discutida por los actores llamados a participar en la decisión que impacta a millones de dominicanos.

Recordó que la seguridad social se creó con la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para garantizar salud, pensiones dignas y coberturas de riesgo laboral a los trabajadores. “Cerca de 25 años después, el sistema enfrenta serios desafíos que deben ser discutidos con responsabilidad, transparencia y participación de toda la sociedad”, señaló.

Dijo que las pensiones proyectadas para millones de trabajadores serán extremadamente bajas, a pesar de que han cotizado durante décadas: el 25% de su último salario, según estimaciones de organismos internacionales.